Ekonomik güven kötümser seviyede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Endeks aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında artarak 97,6 değerini aldı. Bir önceki aya göre reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,3 oranında artarak 101,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 120,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında artarak 127,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 92,6 değerini aldı. Tüketici güven endeksi ise yüzde 1,3 oranında azalarak 75,6 değerini aldı.
AA