Ekonomik güven kötümser seviyede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında artarak 97,6 değerini aldı. Bir önceki aya göre reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,3 oranında artarak 101,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 120,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında artarak 127,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 92,6 değerini aldı. Tüketici güven endeksi ise yüzde 1,3 oranında azalarak 75,6 değerini aldı. AA

Okunma Sayısı: 223

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.