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22 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Ekonomik kriz kepenk kapatıyor

22 Eylül 2023, Cuma 19:00
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistiklerini açıkladı.

Ekonomik sıkıntılardan dolayı iflas eden esnaf sayısı katlanarak artıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2023 Ağustos’ta 1784 şirket daha kapandı ve böylece yılın ilk 8 ayında toplam 13 bin 792 şirket kapanmış oldu. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 17,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 15,7 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 41,6 azaldı. Yıllık bazda bakıldığında ise kapanan şirket sayısındaki düşüş sınırlı oldu. Ağustos 2023’te, kapanan şirket sayısı 2022’nin aynı ayına göre yüzde 0,2 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,7 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,6 arttı. 2023’ün ilk 8 ayında ise, 2022’in ilk 8 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 0,1 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 21,2 oranında artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,6 azaldı.

Ankara - Anka

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