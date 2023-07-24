"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Ekonomik kriz tek adam rejiminin faturası

24 Temmuz 2023, Pazartesi 01:09
EKONOMİ YAZARI UĞUR GÜRSES: ŞU ANDA YAŞADIĞIMIZ KRONİK KRİZ, TÜRKİYE’NİN SON ON YILINA YAYILAN OTOKRATİK REJİMİN FATURASI.

Bu iktidarla ekonomi normalleşmez

“Ekonomik krizin ana müsebbibi siyasî krizdir. İktidar seçimleri kazanmış olabilir, ama siyasî kriz çözülmeden ekonomik kriz çözülmeyecek. Toplumdaki kutuplaşmayı sürekli canlı tutan bu iktidar durduğu sürece ekonomi normalleşmez. Bu krizi çözecek veya durduracak tek şey siyasal değişimdir.”

Orta sınıf çöküyor, yoksullaşıyoruz

“Otokratik rejimin etkilerini ücret politikalarına karşı mücadelenin imkânsız hale getirilmesinde de görüyoruz. Son beş-altı yıldır orta sınıf alttan alta, yavaş yavaş eriyor ve ciddi bir çöküş yaşıyor. Krizin etkileri, yoksullaşma kara bir bulut gibi yukarıya doğru yayılıyor.”

***

Ekonomik kriz tek adam rejiminin faturası

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, “Şu anda yaşadığımız kriz, Türkiye’nin son on yılına yayılan otokratik rejimin faturası” dedi.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses Artı Gerçek’e konuştu. Gürses’e göre, ne Körfez ülkelerinden ‘gelecek’ para ne de Avrupa ve ABD’yle ilişkileri yumuşatıyormuş gibi yapmak Türkiye’yi krizden çıkarır. Gürses, krizin taşraya doğru dalga dalga yayılacağını söylüyor. İrfan Aktaş’a konuşan Gürses, “Artık krizin kronikleştiği dönemdeyiz. Eğer krizin başlangıç dönemi olarak 2018’i kabul edersek, 2019’da enflasyonun daha da derinleştiğini, ardından pandeminin patladığını, daha sonra Rusya-Ukrayna savaşının başladığını, dolayısıyla arada epey çalkantılı bir dönem yaşadığımızı hatırlamamız gerekiyor. Yakın zamanda, Şubat 2023’te korkunç bir deprem de yaşadık elbette. Bununla birlikte ilk başlarda krizin yıkıcı etkileri bir şekilde örtüldü veya örtülmeye çalışıldı. Son seçim öncesinde yanlış ekonomi politikalarının halka yansımasının olmadığını göstermek için kur baskılandı, zamlar ötelendi. Şimdiyse şu ana kadar halının altına süpürülmüş olanlar taşmaya başladı. İktidar seçimleri tekrar kazanmış olsa da, biz artık aynı derede yıkanmıyoruz” dedi.

Ciddi bir çöküş yaşanıyor

“Ekonomik krizin ana müsebbibi siyasi krizdir” diyen Gürses, şunları söyledi: “Mevcut iktidar seçimleri kazanmış olabilir ama siyasi kriz çözülmeden ekonomik kriz çözülmeyecek. Toplumdaki kutuplaşmayı sürekli canlı tutan bu iktidar durduğu sürece ekonomi normalleşmeyecek. Bu kendi haline bırakıldığında ömrünü tamamlayıp bitecek bir kriz değil. Bu krizi çözecek veya devamını durduracak tek şey siyasal değişimdir. Sadece iktidar değişikliği değil, siyasal değişim de gerekiyor. Şu anda yaşadığımız kriz, Türkiye’nin son on yılına yayılan otokratik rejimin faturası. Bunun etkilerini ücret politikalarına karşı mücadelenin imkânsız hale getirilmesinde de görüyoruz. Bakın, kıdem tazminatı tavanının asgari ücrete oranı 2015’te üç katken, şu anda 1,8 kata düşmüş. Oysa bu, 1980’li yıllarda 7,5 katmış! Son beş-altı yıldır orta sınıf alttan alta, yavaş yavaş eriyor ve ciddi bir çöküş yaşıyor. Krizin etkileri, yoksullaşma kara bir bulut gibi yukarıya doğru yayılıyor.”

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afganistan'daki selde 30 kişi öldü

    İlaçta pahalılık ve yokluk kıskacı

    Ekonomik kriz tek adam rejiminin faturası

    Emlak krizi derinleşti

    Üniversitelilerin kira kabusu

    Kur'an-ı Kerim'e yönelik Danimarka'daki saldırıya tepkiler devam ediyor

    DP seçimler için start verdi

    Son 24 saatte 33 bin Ukraynalı Polonya'ya girdi

    Guterres, Rusya'nın Odessa saldırısını şiddetle kınadı

    'Wagner'ciler bizi strese sokmaya başladılar'

    Twitter'ın logosu değişiyor

    Netanyahu'nun kalbine pil takıldı

    Dicle Nehri sanayi atıkları yüzünden “siyah” akıyor

    'Bu kafayla insanları maça çıkaramazdım'

    Yazıklar olsun

    32 bin liralık kanser ilacını SGK karşılayacak

    Hindistan'daki heyelanda en az 50 kişi hala kayıp!

    Pakistan'daki sellerde ölü sayısı 113'e yükseldi

    Dünya Müslüman Alimler Birliğinden BM'ye çağrı

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Hiç “gık”ınız çıkmadan yaşamaya utanmıyor musunuz?
    Genel

    Emlak krizi derinleşti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Haşir Risâlesi ile iman tazeleme
    Mehmet KARA

    Meclis “olağanüstü” toplanıyor
    Yeni Asya'dan Size

    Yazı tetkik heyetleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Cemiyetin iman selameti yolunda
    Risale-i Nur'dan

    Baht-ı İslâmın anahtarı, meşrutiyet ve hürriyettir
    Genel

    İlaçta pahalılık ve yokluk kıskacı
    Genel

    Ekonomik kriz tek adam rejiminin faturası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.