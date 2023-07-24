EKONOMİ YAZARI UĞUR GÜRSES: ŞU ANDA YAŞADIĞIMIZ KRONİK KRİZ, TÜRKİYE’NİN SON ON YILINA YAYILAN OTOKRATİK REJİMİN FATURASI.

Bu iktidarla ekonomi normalleşmez

“Ekonomik krizin ana müsebbibi siyasî krizdir. İktidar seçimleri kazanmış olabilir, ama siyasî kriz çözülmeden ekonomik kriz çözülmeyecek. Toplumdaki kutuplaşmayı sürekli canlı tutan bu iktidar durduğu sürece ekonomi normalleşmez. Bu krizi çözecek veya durduracak tek şey siyasal değişimdir.”

Orta sınıf çöküyor, yoksullaşıyoruz

“Otokratik rejimin etkilerini ücret politikalarına karşı mücadelenin imkânsız hale getirilmesinde de görüyoruz. Son beş-altı yıldır orta sınıf alttan alta, yavaş yavaş eriyor ve ciddi bir çöküş yaşıyor. Krizin etkileri, yoksullaşma kara bir bulut gibi yukarıya doğru yayılıyor.”

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Ekonomik kriz tek adam rejiminin faturası

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, “Şu anda yaşadığımız kriz, Türkiye’nin son on yılına yayılan otokratik rejimin faturası” dedi.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses Artı Gerçek’e konuştu. Gürses’e göre, ne Körfez ülkelerinden ‘gelecek’ para ne de Avrupa ve ABD’yle ilişkileri yumuşatıyormuş gibi yapmak Türkiye’yi krizden çıkarır. Gürses, krizin taşraya doğru dalga dalga yayılacağını söylüyor. İrfan Aktaş’a konuşan Gürses, “Artık krizin kronikleştiği dönemdeyiz. Eğer krizin başlangıç dönemi olarak 2018’i kabul edersek, 2019’da enflasyonun daha da derinleştiğini, ardından pandeminin patladığını, daha sonra Rusya-Ukrayna savaşının başladığını, dolayısıyla arada epey çalkantılı bir dönem yaşadığımızı hatırlamamız gerekiyor. Yakın zamanda, Şubat 2023’te korkunç bir deprem de yaşadık elbette. Bununla birlikte ilk başlarda krizin yıkıcı etkileri bir şekilde örtüldü veya örtülmeye çalışıldı. Son seçim öncesinde yanlış ekonomi politikalarının halka yansımasının olmadığını göstermek için kur baskılandı, zamlar ötelendi. Şimdiyse şu ana kadar halının altına süpürülmüş olanlar taşmaya başladı. İktidar seçimleri tekrar kazanmış olsa da, biz artık aynı derede yıkanmıyoruz” dedi.

Ciddi bir çöküş yaşanıyor

“Ekonomik krizin ana müsebbibi siyasi krizdir” diyen Gürses, şunları söyledi: “Mevcut iktidar seçimleri kazanmış olabilir ama siyasi kriz çözülmeden ekonomik kriz çözülmeyecek. Toplumdaki kutuplaşmayı sürekli canlı tutan bu iktidar durduğu sürece ekonomi normalleşmeyecek. Bu kendi haline bırakıldığında ömrünü tamamlayıp bitecek bir kriz değil. Bu krizi çözecek veya devamını durduracak tek şey siyasal değişimdir. Sadece iktidar değişikliği değil, siyasal değişim de gerekiyor. Şu anda yaşadığımız kriz, Türkiye’nin son on yılına yayılan otokratik rejimin faturası. Bunun etkilerini ücret politikalarına karşı mücadelenin imkânsız hale getirilmesinde de görüyoruz. Bakın, kıdem tazminatı tavanının asgari ücrete oranı 2015’te üç katken, şu anda 1,8 kata düşmüş. Oysa bu, 1980’li yıllarda 7,5 katmış! Son beş-altı yıldır orta sınıf alttan alta, yavaş yavaş eriyor ve ciddi bir çöküş yaşıyor. Krizin etkileri, yoksullaşma kara bir bulut gibi yukarıya doğru yayılıyor.”