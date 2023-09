Ekonomik kriz yuva dağıtıyor

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde boşanma oranlarının arttığına dikkat çekerek, yuva dağıtan bu olumsuz tablonun en önemli nedenlerinden birinin de ekonomik kriz olduğunu belirtti.

575 bine yakın çiftin evlendiği 2022 yılında, boşanan çift sayısının da 180 bini geçtiğine dikkat çeken Gürer, 2021 yılında 175 bin olan boşanan çift sayısının 2022’de 181 bin olduğunu bildirdi. Gürer, boşanan çiftlerin sayısının her yıl arttığını, evlenen her 3 çiften 1’nin boşandığını ifade etti. Ülkemizde çalışan kesimlerin büyük çoğunluğunun, bırakın yoksulluk sınırını, açlık sınırının bile altında maaş aldığını belirten Gürer, “AKP uyguladığı yanlış ekonomik politikalar ile 100 yıl eskiyi onar, tamir et, kullan ve elinde olanın süresini uzat yılı olarak başladı. Bu durum ister istemez aileler arasında tartışmaları da beraberinde getiriyor. Tartışmalar zamanla şiddete, bazen de boşanmalara kadar gidiyor. Yapılan bir araştırmaya göre boşanma nedenleri arasında ilk sırayı ekonomik sorunlar alıyor” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz