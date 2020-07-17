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19 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Ekonomik krizde ikinci dalga endişesi

17 Temmuz 2020, Cuma 00:49
IMF, PANDEMİNİN TEKRARLAMASI HALİNDE EKONOMİDEKİ BOZULMANIN ENDİŞE VERİCİ SEVİYELERE ÇIKACAĞINA DİKKATİ ÇEKTİ.

İflaslar artacak

“G20 Gözlem Notu” adlı raporda, “Gelecek yıl ılımlı bir toparlanma bek-leniyor, nakit sıkıntısından dolayı iflaslar ve devam eden işsizlik görünüm üzerinde muhtemel iz bırakacak. Yoksulluk ve eşitsizlik daha da kötüleşecek” denildi.

Belirsizlik çok yüksek

Raporda, "Belirsizlik çok yüksek. Faaliyet, yeniden açılan ekonomilerde beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlanabilir,  ancak hastalığın daha da yayılması daha geniş çapta bozulmaya yol açabilir" ifadeleri kullanıldı.

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Yoksulluk ve eşitsizlik daha da kötüleşecek

Uluslararası Para Fonu (IMF), “Yoksulluk ve eşitsizlik daha da kötüleşecek” değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 18 Temmuz’da sanal ortamda gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi “G20 Gözlem Notu” raporunu yayımladı. Kovid-19’un dünya genelinde yayılmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, “Pandemi yeni bir aşamaya girdi.” değerlendirmesinde bulunuldu. Raporda, hareketliliğe yönelik kısıtlamaların genel olarak hafifletildiği, ancak sosyal mesafe uygulamalarının bir süre daha devam etmesinin muhtemel olduğu bildirildi.      

Yoksulluk ve eşitsizlik daha da kötüleşecek  

Ekonomide son göstergelerin hafif bir toparlanmaya işaret ettiği aktarılan raporda, “Küresel ekonomik faaliyet çok düşük bir seviyeden toparlanmaya başlıyor.” ifadesi kullanıldı.      

Raporda, finansal koşulların kapsamlı politika destekleriyle rahatladığı kaydedilerek emtia fiyatlarının istikrar kazandığı ya da arttığı belirtildi.      

Küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9 daralmasının beklendiğinin anımsatıldığı raporda, “Gelecek yıl ılımlı bir toparlanma bekleniyor, iflâslar ve devam eden işsizlik görünüm üzerinde olası iz bırakacak. Yoksulluk ve eşitsizlik daha da kötüleşecek.” değerlendirmesinde bulunuldu.      

“Belirsizlik çok yüksek”   

Raporda, “Belirsizlik çok yüksek. Faaliyet, yeniden açılan ekonomilerde beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlanabilir, tedaviler ile aşılardaki tıbbî atılımlar güven ve faaliyeti arttırabilir. Ancak, hastalığın daha da yayılması daha geniş çapta bozulmaya yol açabilir.” ifadeleri kullanıldı. Çoğu G20 ekonomisinde geniş kapsamlı politika desteği sağlandığına dikkatin çekildiği raporda, politika yapıcıların dirençli ve kapsayıcı bir toparlanma için bu desteği sürdürmesi gerektiğinin altı çizildi.  Raporda, işsizlik oranlarının yüksek olduğu ve kriz öncesindeki seviyelere hızlıca dönmesinin mümkün olmadığı belirtilerek işsizlik sigortası ve sosyal korumanın gerekli olmaya devam edeceği vurgulandı.

Henüz düzlüğe çıkmadık

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde yeni bir aşamaya girildiğini belirterek dayanıklı ve müşterek bir ekonomik toparlanmayı güvence altına almak için daha fazla politika eylemine gerek olduğunu ifade etti. Georgieva, “Krizin Bir Sonraki Aşaması: Dirençli Bir Toparlanma İçin Daha Fazla Eylem Gerekiyor.” başlıklı bir blog yazısı kaleme aldı.  Daha güçlü iç politika ile uluslararası iş birliğinin dirençli ve kapsayıcı bir toparlanma için önemini vurgulayan Georgieva, “Krizin yeni bir aşamasına girdik, dayanıklı ve müşterek bir toparlanmayı güvence altına almak için daha fazla politika atikliği ile eylemi gerektirecek.” değerlendirmesinde bulundu.

 

AA

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