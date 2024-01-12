Ekonominin sağlam dayanağı yok

Doların Türk lirasının karşısında yükselişini değerlendiren Prof. Dr. Erinç Yeldan, ekonominin “spekülatif gelişimi “ yerine “sağlam bir dayanağa” ihtiyacı olduğunu belirtti.

BBC Türkçe’nin haberine göre Yeldan, “Şu anda AKP’nin ekonomi idaresinin tek beklentisi yabancı finansal sermaye girişlerini; sıcak para akımlarını özendirmek, döviz kurunu ucuzlatabilmek ve 2024’ün hiç olmazsa seçime kadar -Mayıs ayında zirve yapacağı öngörülen-enflasyon şoklarını atlatana dek döviz kurunu mümkün olduğunca baskılamak ve aşınmanın önüne geçmek düşüncesiydi. Bu gerçekleşmiyor çünkü bunu yapmak için ekonominin sağlam bir dayanağı yok, sıcak para akımlarına, spekülatif paranın yönüne dayalı olarak ekonomi spekülatif yönlü gelişiyor. Bu tip şoklara daha açık bir konumdayız” dedi. Haber Merkezi

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