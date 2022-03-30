Ekonomiye güven geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ekonomik güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 gerileyerek 95,7 seviyesine düştü.

TÜİK, mart ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi, şubat ayında yüzde 98,2 iken mart ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,7 seviyesine indi. İstanbul - Anka

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