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9 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Ekonomiyi zor bir dönem bekliyor

08 Mayıs 2023, Pazartesi 17:00
İngiltere merkezli iş dünyası gazetesi Financial Times, Türkiye’deki seçimlerden sonra oluşabilecek ekonomik koşulları mercek altına aldı.

Birleşik Krallık merkezli ekonomi ve iş dünyası gazetesi Financial Times, Türkiye’deki seçimlerden sonra oluşabilecek ekonomik koşulları mercek altına aldı. Adam Samson imzasıyla yayınlanan haberde, yabancı fon yöneticilerinin Türkiye ekonomisini yeniden yapılandırmanın ve yabancı yatırımcının güvenini kazanmanın “gülünç bir şekilde zor” olduğu yönündeki uyarılarına yer verildi. 

Haberde bu durumun seçimleri kimin kazanacağından bağımsız olduğu vurgulandı. Gazetenin haberinde, “Fon yöneticileri değişimin gerekli olduğunu söylese de, seçimi muhalefet kazansa bile, yatırımcıların koalisyon hükümeti sağlam bir değişim getireceğini gösterene kadar kenarda bekleyeceği konusunda da uyarıyor” ifadelerini yer verildi. İsrail merkezli Haaretz gazetesi de geçen günlerde yayınladığı analizde benzer ifadeleri kullanmış ve “Seçimi kim kazanırsa kazansın Türkiye ekonomisi bir çarpışmaya doğru ilerliyor” demişti.

Haber Merkezi

 

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