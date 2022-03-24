Elektrik faturaları kiradan fazla geliyor

Edirne’de 8 yıldır şekerleme işi yapan bir esnaf, faturasını ödemekte 2 gün gecikince elektriklerinin hemen kesilmesine tepki gösterdi.

Pandemi nedeniyle iş yapamadığını, işlerini yeni toparlama aşamasında olduğunu belirten esnaf Kayahan Özdeveciler Trakya Elektrik Perakende Satış (TREPAŞ)’a son ödeme tarihi 18 Mart 2022 olan 893 TL’lik borcundan dolayı elektriklerinin kesildiğini ve mağdur olduğunu belirterek “Elektrik faturalarımız kiradan fazla gelmeye başladı. Bundan daha fazla bir şey söyleyemiyorum. Biz daha önce bir aylık kiraya elektriğimizi, Bağ-Kur’umuzu, yemeğimizi alıyorduk. Şu anda kiralar daha aşağıda kaldı” dedi. Edirne - Anka

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