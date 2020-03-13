Elektrik faturası çiftçiyi korkutuyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, elektrik fiyatlarının, son 2 yıl içinde % 100 artması dolayısıyla mağduriyet yaşayan çiftçilerin sorunlarının belirlenip gerekli düzenlemelerin yapılması için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma Önergesi’nde, her ay belirli bir geliri olmayan üreticilerin elektrik faturalarının, ürünlerin hasat dönemi dikkate alınarak yılda bir ya da iki kez olacak şekilde tahsil edilmesini tellif etti. Tarımsal sulamada üreticilerin sürekli artış gösteren elektrik fiyatlarından mağduriyet yaşadığına vurgu yapan Gürer, Ocak 2018-Ocak 2020 döneminde fiyat artışlarının yüzde 108,2’ye alıştığını hatırlattı. Gürer, “Üreticilerimiz için aylık tahakkuk uygulamasından vazgeçilmeli, ürünlerin hasat dönemi dikkate alınarak yılda bir ya da iki kez olacak şekilde tahsilat yapılmalıdır” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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