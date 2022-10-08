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9 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Elektrik şirketlerinin AR-GE harcamaları vatandaşa fatura edilmiş

08 Ekim 2022, Cumartesi 19:32
Elektrik dağıtım şirketlerinin (AR-GE) harcamalarını vatandaşa fatura ettiği ileri sürüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Elektrik dağıtım şirketlerinin Araştırma-Geliştirme (AR-GE) harcamaları vatandaşa fatura edilmiş. Hem de kanunsuz olarak. Vatandaşımız, zaten elektrik faturalarını ödemekte zorlanıyor. Bir de şirketlerin faturalarını ödemek zorunda bırakılıyorlar” açıklamasını yaptı.

Akın, elektrik dağıtım şirketlerinin Ar-Ge harcamalarının, vatandaşların elektrik faturalarına yansıtılmasına tepki gösterdi.

Akın, açıklamasında, “AK Parti iktidarı halkın gözünden gerçekleri kaçırmak için elinden geleni ardına koymuyor. Ancak mızrak çuvala sığmıyor. 2016-2020 yılları arasında 21 adet elektrik dağıtım şirketine 209 milyon 473 bin 850 lira AR-GE bütçesi verilmiş. Bu tutarın 117 milyon 484 bin 950 lirası AR-GE harcaması olarak gerçekleştirilmiş. AK Parti’nin ilçe başkanlığı gibi çalışan EPDK ne yapmış? Bu kanunsuzluğu seyretmiş. Hatta ve hatta bu paralar, EPDK eliyle vatandaşımızın cebinden alınıp dağıtım şirketlerinin kasasına konulmuş. Vatandaş hayat pahalılığında yaşam mücadelesi veriyor. İktidar ise tercihini şirketlerden yana kullanıp kasalarını doldurmalarını seyrediyor. Artık yeter. Düşün milletin sırtından.” ifadelerini de kullandı.

Ankara - anka

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