Elektrik, su, doğal gazda faturalardan vergi alınmasın

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik, su ve doğalgaz faturalarındaki vergilerden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken, “Yapılan hane halkı tüketim araştırmalarında ülkemizde en çok harcama konuttan sonra elektrik, su ve doğalgaz faturalarına gidiyor. Avrupa ülkeleri en büyük payı ulaşıma harcarken ülkemizde temel zorunlu faturalar kira ile birlikte kazancın en az dörtte birini oluşturuyor. Pandemi nedeniyle yaşanan sorunlar, verilen destekler ve esnafımızın beklentileri bir yana, en az 6 ay bu faturalardaki vergilerin alınmaması, hem esnafın hem de vatandaşın üzerinden önemli bir yük kaldıracaktır” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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