Elektrik ve doğalgaz faturaları sarsıyor

Korona virüsünün ardından hayat eve sığar sloğanıyla vatandaşların uzun bir zamandan beri evlerinde kaldığını ancak evde yaşamanın maliyetin de artığına dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Evde kalmakla birlikte giderler artmaya başladı.

Enerji fonu, TRT payı ve Elektirk Tüketim vergilerinde indirime gidilmeli. En önemlisi konut, ve sanayide uygulanan fiyatların üzerinde bir tarife ile esnafa faturalarını ödemektedir. Özellikle son dönemde gelen elektrik ve doğalgaz faturaları aile bütçelerini oldukça sarsmaya başladı” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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