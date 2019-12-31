Elektrik ve doğalgazda indirim yapın

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğalgazda halka indirim müjdesi verilmesinin şart olduğunu söyledi.

Elektrik ve doğalgazda halka indirim müjdesi verilmesinin şart olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İlk 9 ayda elektrik borcunu ödeyemeyen 3 milyon kişi, doğalgaz borcunu ödemeyen ise 710 bin kişi var. Bu kış günlerinde en çok kullandığımız iki temel ihtiyaç olan elektrik ve doğalgaza indirim acil bir ihtiyaç haline geldi. Konutlar ile birlikte esnafımıza yapılacak bir indirim can suyu gibi gelecek, herkesi rahatlatacaktır” dedi.

EN ÇOK ELEKTRİK VE DOĞALGAZ KULLANILIYOR

Vatandaşın kış günü en çok elektrik ve doğalgazı kullandığını hatırlatan Palandöken, “Kış günlerini yaşadığımız bu dönemlerde sabah havanın kararması ile de en çok elektriği ve ısınmak içinse doğalgazı kullanıyoruz. Yani en çok kullandığımız ve ihtiyaç duyduğumuz kalem elektrik ve doğalgaz. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasına göre ise bu yıl ilk 9 ayda 3 milyon 365 bin 784 kişi elektrik borcunu, 710 bin 364 kişi ise doğalgaz borcunu ödeyemedi. Borcunu ödeyemeyen vatandaşa yapılan kesme işlemleri çok büyük mağduriyet oluşturuyor. 2 yılda elektriğe gelen yüzde 71, doğalgaza gelen yüzde 62 zammın da bu ödeme zorluklarının yaşanmasında büyük payı var. Dolayısıyla artık elektrik ve doğalgaza indirim kaçınılmazdır. Vatandaşa bu günlerde indirim müjdesi ile rahat bir nefes aldırılmalı” diye konuştu

Ankara - Ahmet Terzi