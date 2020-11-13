Elektrik zamları ampul söndürtüyor

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, elektrik kullanım bedellerine enflasyonun çok üzerinde artış yapılması dolayısıyla vatandaşların elektrik lambalarını bile yakamaz hale geldiğini söyledi.

Farklı kalemlerle faturalara yansıyan yüksek enerji bedellerinin ciddî mağduriyet yarattığını anlatan Gürer, özelleştirmeyle önemli gelir elde eden şirketler kadar vatandaşın da lehine düzenlemeler yapılmasını istedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2021 yılına ait bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında konuşan Gürer, ülkemizde enerji alanında yaşanan sorunlar, elektriğe art arda gelen zamlar, faturalara yansıyan farklı bedellerin vatandaşları mağdur ettiğine temas etti. Vatandaşların yüksek elektrik faturaları dolayısıyla ciddî mağduriyet yaşadığına vurgulayan Gürer, kullanmadığı hizmetlerden dolayı bedel ödeyen vatandaşların faturalarına yansıyan kayıp-kaçak bedeli, enerji fonu, TRT katkı payı gibi bedellerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Ankara - Fatih Karagöz

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