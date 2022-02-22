Elektrik zamları çiftçiyi de vurdu

SULAMADA KULLANDIĞI ELEKTRİĞİ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 150 ZAMLI KULLANAN ÇİFTÇİ, BU FİYATLARLA ÜRETİM YAPAMAYACAĞINI SÖYLÜYOR.

Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Tarım ve Orman Bakanlığına soru önergesi verdi. Tokdemir, yaptığı açıklamada yapılan zamların çiftçiyi zor duruma soktuğu, üretim yapamayacak hale getirildiğini belirtti. Tokdemir’in cümleleri şöyle: “Elektrik zamları sadece konutlarda, ticarethanelerde, sanayide değil tarımda da can yakıyor. Yüksek zamlar çiftçiyi sulu tarımdan uzaklaştıracak düzeye ulaştı. Sulamada kullandığı elektriği geçen yıla göre yüzde 150 zamlı kullanan çiftçi, bu fiyatlarla üretim yapamayacağını söylüyor.

Özelikle Hatay Amik Ovası ile Konya Ovasında ki bölgelerdeki kuyulardan çekilen suyla yapılan tarımsal sulamada enerji maliyeti, elektrik zamları ile altında kalkılmaz boyuta ulaştı. Üreticiler ürenden elde ettikleri paranın büyük bölümünü elektrik faturalarını ödediklerini bu şekilde üretimin devam edemeyeceğini söylüyor”

Ankara - Ahmet Terzi

