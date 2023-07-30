Elektrikte zam sonbahara kaldı

Brent petrol fiyatlarındaki artışın yanında döviz kurunda da devam eden yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatları ciddi zamlanırken, enerjide elektrik tarafında ise maliyetlerin faturalara yaz döneminde yansımaması bekleniyor.

Bloomberg HT’ye konuşan sektör kaynakları, elektrik tarifelerinde 1 Ekim’e kadar zam beklenmediğini ifade etti. Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlenmiş ve fiyatlar tüm abone gruplarında sabit kalmıştı. Elektrik fiyatlarında en son artış 1 Eylül 2022 tarihinde yapılmıştı 1 Nisan 2023’de de fiyatlarda yüzde 15’lik indirime gidilmişti. Haber Merkezi

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