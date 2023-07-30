"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Elektrikte zam sonbahara kaldı

30 Temmuz 2023, Pazar 11:30
Brent petrol fiyatlarındaki artışın yanında döviz kurunda da devam eden yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatları ciddi zamlanırken, enerjide elektrik tarafında ise maliyetlerin faturalara yaz döneminde yansımaması bekleniyor.

Bloomberg HT’ye konuşan sektör kaynakları, elektrik tarifelerinde 1 Ekim’e kadar zam beklenmediğini ifade etti. Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlenmiş ve fiyatlar tüm abone gruplarında sabit kalmıştı. Elektrik fiyatlarında en son artış 1 Eylül 2022 tarihinde yapılmıştı 1 Nisan 2023’de de fiyatlarda yüzde 15’lik indirime gidilmişti.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Eyyam-ı bahur" kapıda!

    Kars'taki feci kazada 7 kişi vefat etti, 22 kişi yaralandı - Vali Öksüz'den ve Bakan Tunç'tan açıklama

    Türkiye İhvan karargahını kapattı

    AYM sitesinde emsal kararlar

    Bunlar iyi günlerimiz

    Saray sefada, millet cefada

    171 hakim ve savcının görev yeri değişti

    Elektrikte zam sonbahara kaldı

    Fatura bir kez daha dar gelirliye

    Orman talanına tepki büyüyor

    Yardımcıdan “müjde”: Yıl sonuna kadar yeni vergi yok

    Hasarlı binalar doğru şekilde yıkılmıyor

    Almanya’da aşure dağıtıldı

    Sellere ve yangınlara alışacağız

    Araç muayene ve sigorta ücretleri düşürülsün

    Keşan’ın 1.5 aylık suyu kaldı

    AYM kararına rağmen yine gözaltı

    Yunan bakan yangın faciası sonrası istifa etti

    Aldatmaktan vazgeçin - Millet samimiyet bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsimsiz kahramanlar bir bir göçerken
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yalan iktidarı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Göstermelik İşler Akademisi
    Risale-i Nur'dan

    Hilafet, neden Âl-i Beytte takarrur etmedi?
    Adnan NACİR

    Gizli Maddeler
    Duygu Penekli

    Kemik erimesini önleyici beslenme ne olmalı?
    Osman ZENGİN

    Hizmetine devam et!
    Faruk ÇAKIR

    Yanlış yapana hesap sormak yok mu?
    Misbah ERATİLLA

    Bir günde Kur’an okumayı öğrendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.