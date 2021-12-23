Elektrikten sonra doğal gaza da indirimli tarife

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğal gaz tüketimini uygun bulmuyoruz. 4 Ocak tarihinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz” dedi.

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğal gazda kademeli tarifeye geçilmesini öngören düzenlemeyi TBMM’ye sunacaklarını duyurdu. Elitaş’ın paylaşımı şöyle: “Villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğal gaz tüketimini uygun bulmuyoruz. 4 Ocak tarihinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz.” Ankara - anka

Okunma Sayısı: 178

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.