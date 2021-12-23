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24 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Elektrikten sonra doğal gaza da indirimli tarife

23 Aralık 2021, Perşembe 18:00
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğal gaz tüketimini uygun bulmuyoruz. 4 Ocak tarihinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz” dedi.

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğal gazda kademeli tarifeye geçilmesini öngören düzenlemeyi TBMM’ye sunacaklarını duyurdu. Elitaş’ın paylaşımı şöyle: “Villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğal gaz tüketimini uygun bulmuyoruz. 4 Ocak tarihinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz.”

Ankara - anka

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