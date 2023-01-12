Emekçi açlık sınırında yaşıyor

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu, maaş zamlarını, “TÜİK gerçeği gizliyor, emekçiler açlık sınırında yaşıyor” sloganıyla protesto etti.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Bugün ortalama İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de ev kiralarının 15-16 bin TL’ye ulaştığı, yine gıdada ve ulaşımda enflasyonun yüzde 100’leri aştığı, gerçek enflasyonun ise aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 160’lara dayandığı bir ülkede kamu emekçilerine ve emeklilere insanca yaşamayı yetecek bir ücret yerine asgari ücretin ortalama bir ücret hâline getirildiği bir durumla karşı karşıyayız. Dün Meclis’te de bu iktidarın yüzde 30’luk artışıyla ilgili yasa tasarısı Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülürken AKP Milletvekili Mustafa Elitaş, özellikle emekli maaşlarının 3 bin 500 TL’den 5 bin 500 TL’ye çıkartılmasının ülkeye maliyetinin 22 milyar TL olduğunu belirterek övünmeye çalıştı. Oysa biz biliyoruz ki sadece 2022 yılında bu iktidar, sermayeden 900 milyara yakın vergi alacağından vazgeçti. Yine biz biliyoruz ki 2022 yılında bu iktidarın şehir hastanelerine, otoyollara, otobanlara aktarmış olduğu kaynaklara baktığımızda 100 milyar TL’yi aşan bir rakamla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka