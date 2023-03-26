Emekli: 7.5 dediğin ne ki?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL’den 7 bin 500 TL’ye çıkarılacağını duyurdu, ancak emekliler hayat pahalılığına dikkat çekerek açıklanan zammın yeterli olmadığını dile getirdi.

Ankara’da pazarda alışveriş yapan bir emekli, “Peynir 200 lira, sucuk 400 lira, et 300 lira. ‘Ben maaşı 2 bin lira arttırdım’, isterse 10 bin lira arttır. Paranın alım gücü olmadıktan sonra arttırsan ne olur arttırmasan ne olur” dedi. Eşinin emekli maaşıyla geçindiklerini söyleyen bir vatandaş da şunları kaydetti: “Bizim çocuklarımız sosyal hayatı hak etmiyor mu? Kimden aşağı bizim çocuklarımız ama yok, yok... Hakkımız olsun zehir de zıkkım olsun. Benim beyim 30 sene çalıştı. Çocuklarımız asgari ücretle çalışıyor. Bu reva mı? Bir kira olmuş 7-8 bin lira. Bizden geçti çocuklarımızın, torunlarımız geleceği yok. Mark, dolar veriyor sanki. 7,5 dediğin ne ki ya… Marketin içini dolanıp kasaya gelene kadar zam koyuyor üstüne. Bu yaşıma kadar böyle bir zam hayatta görmedim.”

Ankara - Anka