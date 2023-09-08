Emekli acil çözüm bekliyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, asgari ücretin neredeyse yarısı kadar bir aylıkla geçinmenin imkânı ve ihtimali kalmadığını belirterek “Ekim ayı bile beklenmeden parlamento açılmalı, emekliye beklediği müjde verilmeli, hakkı iade edilip alım gücü yeniden dengelenmelidir. Aksi takdirde, emeklilerimizin bu kışı çıkarma ihtimali görünmemektedir. Emekli acil çözüm beklemektedir” dedi.

'En düşük aylık 15 bin liraya çıkarılmalı' Emekliler olarak, 20 yıl önceki alım güçlerine yeniden ulaşmak istediklerini belirten Ergün, “En düşük emekli aylıklarının asgari ücretin üzerinde olduğu yılları özlüyoruz. Bir emekli ikramiyesiyle bir ev alınabildiği yılları yeniden görmek istiyoruz. Pazara çıkarken nelerden vazgeçebileceğimizi düşünmediğimiz günleri özlüyoruz. Et yiyebildiğimiz, sağlıklı beslenebildiğimiz günleri arıyoruz. Ucuz ekmek kuyruklarında saatlerimizi harcadığımız değil, torunlarımıza aldığımız gofretlerle onları parklara götürebildiğimiz günleri özlüyoruz. Emeklinin alım gücü bozuldu, harcama düzeni bozuldu, sağlık düzeni bozuldu, psikolojisi bozuldu, kısacası emeklinin dengesi bozuldu. Bir evin kirasının yarısına ancak yeten aylıklarla hayatta kalmaya çalışan emeklilerimizin yaşama sevinci artık tükendi.” diye konuştu. Ankara - anka

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