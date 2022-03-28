Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

2022 yılı başında asgari ücrete gerçekleştirilen zam ve enflasyon neticesinde emekli bayram ikramiyelerine 2022 yılında zam yapılıp, yapılmayacağı merak ediliyor. 2021’de emekli bayram ikramiyesi 1.100 lira olarak zamlı yatmıştı.

NTV’de yer alan habere göre TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç konuya ilişkin olarak, “Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018’de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yıl da bu rakam 1.100 liraya çıkartılmıştı. Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları; bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu artışın miktarı konusunda 1.500 TL ya da 1.750 TL gibi beklentiler var” değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi

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