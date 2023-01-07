Emekli maaşı 20 senede asgari ücret karşısında eridi

Asgari ücret 2022 yılının ikinci yarısına göre yüzde 55 artarak 8 bin 507 liraya yükseldi. Benzer oranda zam bekleyen emekliler ise aldıkları yüzde 30 artışla hayal kırıklığına uğradı. Devletin resmi verileri emekli maaşının son 20 senede asgari ücret karşısında hızla eridiğini gösteriyor.

Ocak 2003’de en düşük emekli maaşı net asgari ücretten yüzde 47 fazla idi. Ancak Ocak 2023’te ise en düşük emekli maaşı asgari ücretten yüzde 35 daha az. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre Ocak 2002’de 4a en düşük emekli maaşı 216,4 lira idi. Bu dönemde net aylık asgari ücret ise 163,6 lira idi. Buna göre 4a en düşük emekli maaşı asgari ücretten yüzde 32 fazlaydı. SGK’nın en son açıkladığı Mayıs 2022 Mali İstatistiklerine göre 2022’nin ilk yarısında 4a emeklisi 3 bin 166, 4b emeklisi 2 bin 835 ve 4c emeklisi 4 bin 124 TL alıyor. Haber Merkezi

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