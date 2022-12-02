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2 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Emekli maaşı ile geçinmek mucize

02 Aralık 2022, Cuma 00:24
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında 1100 lira olarak ödenen ikramiyelerin asgari ücret seviyesine çıkarılması için Kanun Teklifi verdi.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Gürer’in teklifi Cumhur ittifakı oylarıyla reddedildi.  Kanun  teklif üzerinde konuşan Gürer, 2018 yılında iktidar tarafından Kurban ve Ramazan bayramlarında bayram ikramiyesi verilmeye başlandığını hatırlatarak, bayram ikramiyesi uygulamasının 1.000 lira iken  en son 1.100 lira olarak emeklilere ödendiğini söyledi. Emeklilerin ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olduğuna dikkat çeken Gürer, emeklilerin aylıklarının da en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini belirtti.  Bugün emeklilerin aldığı ücretlerle geçinebilmeleri ‘mucize’ olarak nitelendiren Gürer, “Esasında, bu ülkede emeklinin birini Maliye Bakanı yapmalı ki ülkede bu emekli maaşıyla nasıl geçiniyorsa bu ülkenin sorunlarına da bu bağlamda çözüm üreten olmalı çünkü emekliye reva görülen bu durum gerçekten acı bir tabloyu da beraberinde yansıtıyor” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi

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