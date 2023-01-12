Emekli maaşları asgari ücret kadar olsun

Emekliler, Kartal Meydanı’nda bir araya gelerek, memur ve emekli ücretlerine yapılacağı açıklanan yüzde 30’luk zamma tepkilerini dile getirdi.

Emekli aylıklarında en az asgari ücrete yapılan yüzde 54’lük zam kadar artış isteyen emekliler, “Bireysel zenginleşen seçtiklerimizin, kitlesel yoksullaşan emeklileri olmayacağız. Emekli maaş artışlarının Meclis’te yeniden değerlendirilerek, emeklilerin de görüşleri alınarak yeniden belirlenmesini talep ediyoruz” dedi. EMEKLİLERİN TALEPLERİ Emekliler, taleplerini şöyle sıraladı: En düşük emekli aylığının tabanı asgari ücret oranına yükseltilmesi, Yüzdelik zam oranın asgari ücrete verilen yüzde 54 oranına yükseltilmesi, Bayramlarda verilen bayram harçlığının yılda iki kez asgari ücret oranında verilmesini. Emeklilerden sağlıkta katkı payının kaldırılması, emeklilere öncelik tanınması, Emekli sendikalarının önündeki yasal engellerin kaldırılması. İstanbul - Anka

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