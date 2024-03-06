Emekli maaşları: Nereden nereye?

Emeklilerin içinde bulunduğu yoksulluğa karşı adım atmayan AKP iktidarı, her seçimde oy deposu olarak görmeyi sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Emekli aylığı 66 liradan 10 bin liraya, nereden nereye” ifadesiyle aylıkların 2022’den 2024’e kadar artırıldığı yönündeki iddiası tepki çekti. Hemen her seçim döneminde emeklileri dilinden düşürmeyen ancak 10 bin lirbira aylık ve 3 bin lira da bayram ikramiyesine mahkûm eden iktidar gerçeği saklayamadı. BirGün’ün haberine göre Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı’nın verilerinden yaptığı hesaplamaya yer verdi. Buna göre emeklilerin ezici çoğunluğunu ilgilendiren en düşük işçi emekli aylığı Aralık 2002’de asgari ücretin yüzde 139’u kadar olurken iken bu yıl asgari ücretin yüzde 59’una geriledi. Çelik’in yaptığı hesaplamaya göre, emekli aylıkları 2002’deki düzeyini korusaydı bu yıl 23 bin lirayı geçecekti. Çelik, buna göre en düşük işçi emekli aylığından 13 bin 633 liranın eksildiğine dikkat çekti.