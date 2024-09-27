Emekli maaşlarına göz koydular

Milyonlarca emekli ocak ayında yapılacak zammı beklerken, iktidar maaşlardan kesinti yapmaya hazırlanıyor.

OVP’de yer alan ‘tasarruf kalemleri’ne göre, çalışmak zorunda kalan emeklilerin maaşlarından yüzde 12,5 oranında kesintiye gidilmesi planlanıyor. Birgün’de yer alan habere göre; Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında atılacak adımlar arasında çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası alınması formülü öne çıktı. Emeklilik öncesi çalışma hayatında bulunanların maaşlarından kesilen yüzde 12,5’lik genel sağlık sigortası primi, yeni düzenlemeyle beraber çalışan emeklilerin maaşlarından kesilecek.

Delinen bütçeye gelir sağlayacak

İleri yaşta çalışmaya mecbur kalan emeklilerin, delinen bütçeye gelir sağlaması planlanıyor. Çalışan emeklilerin maaşlarından, yüzde 32 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesiliyor. Mevcut durumda bu kesinti, işveren yükümlülüğünde. İşverenlerin bu oranı yüksek bulması da emeklilerin sigortalı çalışmanın dışına itilmesine yol açarak kayıt dışılığı artıran bir etken olarak eleştiriliyor. SGDP, çalışan emeklinin iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle çalışamaz duruma gelmesinde bağlanacak gelir için ayrılıyor. Emekliliğe kadar olan sürede iş kazası için maaşlardan ayrılan prim ise yüzde 2 oranında. Çalışan emekliler, diğer çalışanlardan çok daha yüksek prim kesintilerine maruz bırakılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre 2020 yılında 746 bin 766 olan sisteme kayıtlı çalışan emekli sayısı, bu yılın ocak ayında 1 milyon 871 bin 897 kişiye, haziran ayında ise 2 milyon 23 bin 11 kişiye yükseldi. Kayıt dışı çalışan emekli aylığı alanların sayısı bilinmemekle birlikte yaklaşık 1 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor.

Haber Merkezi