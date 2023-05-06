Eskişehirli vatandaşlar seçimler yaklaşırken, siyasilerden en büyük beklentilerinin hayat pahalılığının son bulması olduğunu ifade ettiler.

Eskişehirli vatandaşlar siyasilerden beklentileriyle ilgili dair şunları söyledi: Ahmet Önder, “Bu geçim sıkıntısına son vermelerini istiyorum. Hayat şartları çok zorlaştı” Arzu Akalın, “Kamu çalışanıyım. Kamuda maaşların düzeltilmesini istiyorum. Eski zamanları aradığımız için hayat standartlarımız için çalışanların maaşlarının ona göre artmasını istiyorum. Eski refah günlerimiz yok. Emekli olmaya korkuyoruz nasıl geçiniriz diye. Evlatlarımız için düzgün iş olanağı sağlansın.” Sedef Çakır, “En çok bu pahalılığa dur demek lazım. Her şey çok pahalı. Emekliler için, halk için. Çok fakir kesim var”

Eskişehir - anka