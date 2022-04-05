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5 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Emekli ve memur %15,31 alacaklı

05 Nisan 2022, Salı 00:23
BASK Genel Başkanı Bayram Zengin, Mart ayı enflasyon oranının açıklanması nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, TÜİK tarafından açıklanan ısmarlama enflasyon oranının memur ve emekli aylıklarının dörtte birinden fazlasını erittiğini, bu nedenle ek zammın ve enflasyon farklarında eşel-mobil sitemine geçilmesinin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Zengin, “2022 yılının ilk üç ayında; yılın ilk altı ayı için verilen % 7.5 oranındaki artışın üç katından fazlası erimiş,  memur ve emeklileri % 15.31 alacaklı hale gelmiştir. Açıklanan bu oran vatandaşın günlük hayatta bizzat yaşadığı, eşine ve çocuklarına ve varsa diğer aile fertlerine karşı mahcup ve çaresiz kaldığı gerçek enflasyonu değil TÜİK’in açıkladığı ısmarlama enflasyonu göstermektedir. Türk-İş’e göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı Mart ayı için 4928 TL; yoksulluk sınırı ise 16.052 TL’ye yükselmiştir. Asgari ücret 4.253,40 TL, bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 6.474 TL’dir. Cumhurbaşkanlığı verilerine ortalama emekli aylıkları 2.566,20 TL ile 4.674,40 TL arasında değişmektedir.  Bu durumda emeklilerin tamamına yakını açlık sınırı altında aylık almaktadır” dedi.

Seyhan Şentürk - İstanbul

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