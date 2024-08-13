Emekliden akademisyene artık herkes asgari ücretli

Türk-Alman Üniversitesi’nden İktisatçı Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu’nun yaptığı araştırma Türkiye’deki maaşlar hızla asgari ücrete yaklaştığını ve bu durumun gelir dağılımında ciddi sorunlara yol açtığını ortaya koydu.

Araştırmada, emeklilerden kamu çalışanlarına kadar geniş bir kesimin maaşlarının asgari ücretin ve milli gelirin altında kaldığı vurgulanırken, daha adil bir gelir dağılımı için “çoklu asgari ücret sistemi” gibi reformlara ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Araştırmaya göre, maaşlar özellikle son yıllarda artan enflasyon nedeniyle asgari ücrete yaklaşmış durumda. Bu durum, diğer maaş gruplarının uyumsuzluğuna yol açarak geniş bir kesimde reel gelir kaybına ve maddi zorluklara neden oldu. Prof. Dr. Kibritçioğlu’nun çalışması, kamu çalışanları, akademisyenler, imalat sanayi işçileri ve SGK emeklileri gibi çeşitli gelir gruplarının maaşlarının asgari ücret ve milli gelirin altında kaldığını ortaya koyuyor. Haber Merkezi

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