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8 EYLÜL 2024 PAZAR - YIL: 55

Emekliden kısıp faize ödüyorlar

08 Eylül 2024, Pazar 22:47
OVP’de bütçe üzerindeki faiz yükü dikkat çekti. 2024’te bütçeden faiz giderlerine harcanacak trilyonlar emekli aylıklarına pay edilseydi, 14 bin 500 lira olan ortalama emekli aylığı 20 bin liranın üzerine ulaşacaktı.

Ekonomi yönetimi, önümüzdeki 3 yılda da vatandaşa giderek derinleşen bir ekonomik kriz vadederken, Türkiye’ye kredi sağlayan kurumlara ödenecek faiz tutarlarındaki artış dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP), faize ödenmesi planlanan trilyonlar yurttaştan çalınanı bir kez daha gözler önüne serdi. OVP’ye göre 2024’te yıl sonuna kadar iç ve dış borçlara 1 trilyon 297 milyar lira faiz ödenecek. 

Merkezi yönetim bütçesinden faize ayrılan tutar, 2027’ye kadar her yıl artarak 2,5 trilyona kadar çıkacak. Faiz yükü, 2027’ye kadar her yıl büyüyecek. Faiz giderinin 2025’te 1,9 trilyon lira olması bekleniyor. 2026’da 2,3 trilyon lira ve 2027’de 2,5 trilyon lira faiz ödenmesi öngörülüyor. 2024-2027 arası 4 yıllık dönemde faiz giderleri 8 trilyon liraya ulaşacak. BirGün’ün haberine göre, Türkiye’de emekli aylığı alan 16 milyonu aşkın kişi bulunuyor.

6 bin 770 liralık artış sağlayacaktı

3 milyon 703 bin 788 kişi en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 liralık aylık ile geçiniyor. Temmuz ayında 10 bin lira olan aylığa yapılan 2 bin 500 liralık zammın 2024 sonuna dek bütçeye maliyeti ise 33 milyar 200 bin lira olarak hesaplanmıştı. 2024’te faiz giderlerine harcanması öngörülen 1,3 trilyon lira, emekli aylığı alan 16 milyon kişiye pay edilseydi bu tutar, aylık 6 bin 770 liralık artış sağlayacaktı. 2024’te 14 bin 500 lira olan ortalama emekli aylığı, bu artış sayesinde 21 bin liranın üzerine çıkarak 21 bin 270 lira olacaktı. 2025 yılında emekli aylığı alanların sayısının 1 milyon kişi daha artması öngörülüyor. Önümüzdeki yıl 17 milyon kişi, faize harcanacak 1,9 trilyon liradan eşit pay alsaydı aylıklar, enflasyon farkı ile yapılacak zam dahil edilmeden kişi başı 9 bin 300 liradan fazla artacaktı. Bu sayede ortalama emekli aylıkları, 2025 zammı hariç 23 bin 800 liraya kadar çıkacaktı.

Haber Merkezi

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