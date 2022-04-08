Tüm Emekliler Sendikası ve Emekliler Dayanışma Sendikası, emekli maaşlarına insanca yaşanabilecek düzeyde ek zam yapılması, temel tüketim mallarına gelen zamların geri çekilmesi ve emekli sendikalarının örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması talebiyle Ankara’ya yürüyecek.

Demokratik kitle örgütleri ve halkın davet edildiği yürüyüşün Karadeniz kolu Hopa’dan, Akdeniz kolu Mersin ve Antalya’dan, Ege kolu İzmir’den, Marmara kolu İstanbul’dan ve İç Anadolu kolu Kayseri’den başlayacak. Yürüyüşün sonunda emekliler, 16 Nisan Cumartesi günü saat 14:00’te Ankara Anıt Park’taki mitingde buluşacak. Emeklilerin artık açlık içinde yaşamaya tahammüllerinin kalmadığını söyleyen Tüm Emekli Sendikası Kadıköy Şube Başkanı Hıdır Kurtulmaz, “Biz emekliler, açlık sınırında değil ölüm sınırındayız. Artık yeter” dedi. İstanbul - Anka

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