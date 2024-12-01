Emekliler Ankara’ya ulaştı

Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi, “Geçinemiyoruz” diyerek başlattıkları yürüyüşte Ankara’ya ulaştı. Sendika Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, “Sağlıklı beslenemiyoruz, yeterince ısınamıyoruz, artık barınamıyoruz” dedi.

Gölbaşı’nın meydanında basın açıklaması yapan 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt şöyle konuştu: “Adım adım ülkemizin ortak zenginliği olan kamu işletmeleri yok pahasına yabancı tekellere ve yerli iş birlikçilerine peşkeş çekildi, sömürünün en kaba biçimi olan altta kalanın canı çıksın modeli uygulandı. AKP hükûmetleri ise özelleştirmenin açık ara şampiyonudur. Mevcut iktidarın bugüne kadar yaptıkları bundan sonra yapacaklarının da aynasıdır. Onu demokratik yollardan iktidardan göndermek boynumuzun borcu olsun. Bizim de desteğimizle iktidara gelecek olan halk hükûmetine tavsiyemiz planlı karma ekonomik sisteme geçmesidir.”

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