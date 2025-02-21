Emekliler bayram ikramiyesinden umutsuz

Ramazan ayının başlamasına günler kala milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi.

Asgari ücretli fitreye muhtaç

Emekli sadakaya muhtaç hale geldi

Emekli Mümin Moğul, “Bana şu anda 5 bin lira da 10 bin lira da verse o benim için geçersiz. Neden? Dün aldım maaşımı. Ev kiramı, suyumu, elektrik faturamı ödedim. Bana kalan bin lira para” dedi. Emekli Mustafa Korkmaz da “3 bin liradan fazla vermeyeceklerini biliyorum. Maaşlara ne zam yaptılar ki bunu ne yapacaklar? En azından bir maaş ikramiye olmalı.”