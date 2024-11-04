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4 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Emekliler: İnsanca yaşamak istiyoruz

04 Kasım 2024, Pazartesi 02:24
Emeklilerin yaşadığı sorunlara, yoksulluğa karşı 27 Ekim’de beş koldan yürüyüş başlatan Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yaptı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen tarafından yapılan açıklamada, ‘’İnsanca yaşamak istediğimizi ve bunun koşullarının var olduğunu biliyoruz. İktidarın para yok açıklamaları gerçeği yansıtmıyor’’ denildi. Ergen, “Bu eylemle 3 ana talebimizi dillendirdik. İlki sendikalaşmamızın önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Ankara Valiliği iş birliği ile sendikalarımıza açılan kapatma davaları geri çekilmelidir. Demokrasiden bahsedenlerin samimiyetini görmek isteriz. Her emekli maaşına, acilen her ay verilmek üzere 15 bin lira seyyanen artış yapılmalıdır. 5510 sayılı yasa kaldırılmalı, yerine sosyal tarafların iş birliğiyle yeni bir adaletli yasa getirilmelidir. Ocak ayında en düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına eşitlenerek kademelendirilmelidir” ifadelerini kullandı. Basın açıklamasına katılan emekliler, ellerinde ‘’Dilenci Değil, Emekliyiz’’ , ‘’İnsanca Yaşamak İstiyoruz’’ , ‘’Saray’a Değil, Emekliye Bütçe’’ , ‘’Yoksulluk Kader Değildir’’ , ‘’Susma, Sustukça Yoksulluk Devam Eder’’ yazılı dövizler taşıdı.

Ankara - Anka

 

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