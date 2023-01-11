"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Emekliler iyileştirme talep ediyor

11 Ocak 2023, Çarşamba 11:00
Bugüne kadar çeşitli eylemlerle seslerini duyurmaya çalışan emekliler, bugün bir kez daha İstanbul Kartal Meydan’ında bir araya gelerek, TBMM’ye sunulan yüzde 30’luk emekli maaş artışına ilişkin kanun teklifinin yeniden gözden geçirilmesini talep edecek.

Bu maaşla nasıl geçinelim?
Emekli maaşı 20 senede asgari ücret karşısında eridi
Emeklinin dayanacak gücü kalmadı

En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını isteyen emekliler, emekli aylıklarına yapılacak zam oranının yüzde 54’e yükseltilmesi talebini dile getirecek. Birleşik Emekliler Sendikası’ndan yapılan çağrıda “Krizi biz yaratmadık faturasını biz emekliler ödemeyeceğiz” denildi.

İstanbul - Anka

 

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    e-Devlet'ten taşınmaz satış sözleşmesi başvuruları yapılabilecek

    'Özgür dünya, Rusya'yı durdurmak ve tarihi bir yenilgiye uğratmak için her şeye sahip'

    Biden'dan "gizli belge" açıklaması: Şaşırdım ve içeriklerini bilmiyorum

    12 bin lira üzerindeki cep telefonu satışlarında '3 ay' vade yapılabilecek

    TTB Başkanı Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi

    Paris'te tren garındaki bıçaklı saldırıda 1'i polis 6 kişi yaralandı

    Emekliler iyileştirme talep ediyor

    İşler azaldı, firmalar küçülüyor

    Sanayi üretimi düştü

    2023 Suriye yılı olacak

    Bakan topu ‘siyasî irade’ye attı

    Basın her koldan baskı altında

    Hayat pahalılığı havayı da kirletti

    2021’de her 4,4 saniyede bir çocuk veya genç vefat etti

    EYT'li esnafın mağduriyeti çözülmeli

    Dilerim, yargı bu yanlışı düzeltir

    İsrail'de yeni hükümetin ilk icraatı ''işgal yasası'' oldu

    ABD - California'da fırtına alarmı: 14 kişi öldü, 10 bin kişi için tahliye emri verildi

    THY uçağı kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı Masa: Siyasî tarihimizde bir ilk
    Süleyman KÖSMENE

    Refik-i A’laya son yolculuk
    Risale-i Nur'dan

    Yağmursuzluk, umumî bir musibet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüz yüze bakamayacak sözleri söylememeli
    Ahmet BATTAL

    Siyasî malzemeden siyasî malzemeye
    Ali FERŞADOĞLU

    Âhirete gidip gelmek istemez misiniz?
    Cenk ÇALIK

    Baba! Bugün ‘Nur Dede’nin kitabını okumadık…
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bir hürmet dersi: İktisat Risalesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.