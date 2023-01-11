Emekliler iyileştirme talep ediyor

Bugüne kadar çeşitli eylemlerle seslerini duyurmaya çalışan emekliler, bugün bir kez daha İstanbul Kartal Meydan’ında bir araya gelerek, TBMM’ye sunulan yüzde 30’luk emekli maaş artışına ilişkin kanun teklifinin yeniden gözden geçirilmesini talep edecek.

Bu maaşla nasıl geçinelim?

Emekli maaşı 20 senede asgari ücret karşısında eridi

Emeklinin dayanacak gücü kalmadı En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını isteyen emekliler, emekli aylıklarına yapılacak zam oranının yüzde 54’e yükseltilmesi talebini dile getirecek. Birleşik Emekliler Sendikası’ndan yapılan çağrıda “Krizi biz yaratmadık faturasını biz emekliler ödemeyeceğiz” denildi. İstanbul - Anka

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