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17 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Emekliler: Perişanız

17 Ağustos 2023, Perşembe 16:57
Sinop’ta yaşayan emekli vatandaşlar, maaşlarının yetersiz olduğunu ifade ederek, hayat pahalılığından dert yandı.

İsmail Değer, “Şu anda 11 bin lira maaş alıyorum. Daha az maaş alanlar da var. Geçinemiyoruz. Paramız yetmiyor. Ek iş olarak bu yaşta çay bahçelerinde çalışmaya devam ediyorum. İşi olmayan ne yapacak” dedi. Bir başka emekli Hüseyin Elmayaran ise, “Emekli maaşından ben nasıl memnun olayım? 2 bin liraya kirada oturuyordum. Ev sahibi kirayı 7 bin lira yaptı. Benim emekli maaşım 8 bin 500 lira. Ne yapacağımı şaşırdım. Nasıl memnun olayım? Pazarda domates 30 lira, soğan 15 lira. Nasıl geçineceğiz? Bunun doğal gazı var, faturaları var. Çocuklara da bakıyoruz. Onların da durumu iyi değil. Ben hangi birine yetişeceğim? 7 bin lira kira. 8 bin 500 lira emekli maaşı. Perişan olduk. Bizi denize döksünler daha iyi. Çok fena durumdayız. Kişiliğimizden, aile reisliğimizden artık utanıyoruz” diye konuştu.

Sinop - Anka

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Sadaka istemiyoruz

Kamu Toplu Sözleşmesi’nin ilk görüşmesi memurları ve memur emeklilerinin tepkisini çekti.  SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, sadaka değil, insanca, eğitimlerinin karşılığı olan bir ücret istediklerini belirterek, “İğneden ipliğe her şeye her gün gelen zamlardan dolayı bu zam oranını duyunca kendimizi bir komedi filminin içinde zannettik. Ama maalesef komedi filmi değil hayatın gerçekleri yüzümüze tabiri caizse bir tokat oldu. Türkiye yüzyılında artık geçinemiyoruz seslerini daha çok duyacağız. Orta direk diye bir sınıf kalmadı. Durum böyle devam ederse sağlıkçılarımız tek tek yurt dışına gitmek zorunda kalacak” dedi. Hükümet kanadının teklif ettiği rakamla ilgili Akarken, “Günümüz ekonomik şartlarına göre çok komik rakamlar. Biz sağlık kurum çalışanları artık ekonomist oldu. Geçenlerde bir ekonomist katıldığı bir programda kamu çalışanı ve emeklisi için 2024-2025 yılında zam verilmeyecek demişti. Hayaldi gerçek oldu. Bu zam ha verilmiş ha verilmemiş hiçbir anlamı yok” ifadesini kullandı.

İstanbul - Nihat Orhan

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