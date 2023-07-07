Emekliler sözün tutulmasını bekliyor

Memur-Sen’e bağlı Emekli Memur-Sen, en düşük kamu görevlisi maaşını 22 bin liraya yükseltecek olan düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada düzenleme kapsamında seyyanen zammın emekliler için de geçerli olması istendi.

Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen tarafından yapılan açıklamada emeklilerin alım gücü düşüklüğüne vurgu yapılırken en düşük kamu görevlisi maaşını yükseltecek düzenlemenin emekliler boyutuyla eksik bırakıldığı vurgulandı. “Ekonomide yaşanan sorunlardan bütün sabit gelirliler gibi en çok etkilenen kesim kamu görevlisi emeklileridir” diyen Küçükkösen, kamu görevlileri için geçerli olan şartların emeklileri de kapsadığına değinilerek ilave düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtti. İstanbul - Seyhan Şentürk

Okunma Sayısı: 274

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.