Emeklilerin ekonomik kaygıları son bulmalı

Emekli memurlardan yeni yasama yılına başlayacak TBMM’ye ücret artışı çağrısı yapıldı.

Emekliler ne yapsın?

'Açlık sınırının altında yaşamak istemiyoruz'

SEDAT SERDAR - İSTANBUL

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Memur-Sen bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Emekli Memur-Sen, 1 Ekim itibariyle açılacak ve çalışmalarına başlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çağrıda bulunmak üzere Ankara Ulus Meydanı’nda bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında konuşan Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, uzunca bir süre hayatlarını çalışarak devlete prim ödeyerek, millete hizmet ederek geçirdiklerini belirterek, “Emeklilik, Hazineye gider ya da devlete maliyet değil; yıllarca emek verilmiş, katkı sunulmuş, vergisini eksiksiz yatırmış sürecin sonucunda elde edilmiş bir haktır. Emeklilik, emekçi olduğumuz uzun çalışma hayatıyla elde edilen bir kazanımdır. Bu yüzden, Emekçi ve Emekli arasındaki bağı kimsenin unutmaması gerekiyor” dedi.

EMEKLİLER DIŞARI ADIM ATMAYA KORKUYOR

Emekli kamu görevlileri olarak ekonomik zorluklarla mücadele ettiklerini, ay sonunu getirmeye çalıştıklarını söyleyen Küçükkösen, hayatlarının geri kalan kısmını insan onuruna yakışır bir maaş elde ederek kaygısız ve mutlu geçirmek istediklerini belirtti. “Son dönemlerde uygulanan sıkılaşma politikaları, mali disiplin hükümleri ve diğer uygulamalar; özellikle emekliler üzerinde uygulanmaktadır. Mevcut durumda, kamu görevlisi emeklilerinin alım gücü düşmüş, ekonomik kayıpları artmıştır. Emekli zammı ötelendikçe de emeklilerin kaybı büyümüştür” diyen Ali Küçükkösen emeklilerin ekonomik koşullar nedeniyle evden dışarı adım atmaya, markete gitmeye, çocuklarını torunlarını ziyaret etmeye korktuğunu söyledi.

KİRA ARTIŞLARINA YETİŞEMİYORUZ

Küçükkösen, emekli aylıklarının kira fiyatlarına yetişmediğini, maaşların enflasyon karşısında eridiğini belirterek, “Çalışırken var olan zorunlu giderlerimiz, emekli olunca ortadan kalkmıyor aynı şekilde gider olarak ceplerimize yansıyor. Mevcut durumda, çalışırken aldığımız görev aylığımız ile emekli olduğumuzda aldığımız maaşımız arasındaki fark %50’ye ulaşmış durumdadır. Çalışırken hak ettiğimiz ücretimiz, emekliliğimize yansıtılmıyor, emekli aylıklarımız artırılmıyor, çifte standart uygulanıyor” dedi.