Emeklilerin gelirinden çalınıyor

Ekonomist Mustafa Sönmez, TÜİK’in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamlarının tartışmalı olduğu görüşünde.

Emekli maaşında memur-SGK’lı farkı

'TÜİK memurun, emeklinin zammını çaldı' DW Türkçe’ye konuşan Sönmez, “Güvenilmez ölçüm, ücretli ve emeklilerin gelirlerinden çalmaya hizmet etti” diyor. TÜİK’e göre altı aylık enflasyonun yüzde 37,6 olduğunu aktaran Sönmez, bu rakamın, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zammı ifade ettiğini belirterek, “7 bin 500 TL alan işçi emeklisi 10 bin 320 TL alacak. Memur ve memur emeklileri için ise altı aylık enflasyona, toplu sözleşme zammı eklendiğinde yüzde 49,3 zam bekleniyor” diyor. Haber Merkezi

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