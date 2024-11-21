Emeklilerin millî gelirden aldığı pay küçüldü

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) da “Türkiye’nin Sosyal Güvenlik Karnesi’ni” yayımladı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2003-2022 döneminde ortalama yüzde 5,4 büyüdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Türkiye son on altı çeyrektir ise aralıksız olarak sürekli büyüyen bir ekonomidir. Bu dönemde emekli sayımız artmış, toplam nüfusa oranı da yükselmiştir. Bu artışa rağmen emeklilerin millî gelirden aldığı pay küçülmüştür. Yani büyüyen ekonomi ve refah artışından emekliler hak ettikleri payı alamamış, aksine payları küçülmüştür. Esas üzerinde durulması gereken tespit budur. 2010 yılında emekli aylığı ödemelerinin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) oranı yüzde 6,8 iken 2022 yılında bu oran yüzde 4,5’e kadar düşmüştür. Bu veri, 2010 yılından 2022 yılına kadar geçen dönemde emeklilerin millî gelirden aldığı payın reel olarak yüzde 34,6 oranında azaldığı anlamına gelmektedir.” Ankara - Anka

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