Emeklilerin yarısı çalışıyor

CHP’li Lale Karabıyık, AKP döneminde sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklik en çok emeklileri vurduğunu belirterek, emekli olduğu halde çalışmak zorunda olanların oranının yüzde 48’i aştığına dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Türkiye’de en zor durumda bulunan kesimin, emekliler olduğunu söyledi. 12 milyon 400 bin emeklinin yüzde 71’inin 56 yaş ve üstü, yüzde 61’inin işçi, yüzde 21’inin Bağ-Kur ve yüzde 18’inin de memur emeklisi olduğunu belirten Karabıyık, “AKP döneminde sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklik en çok emeklileri vurdu. 2002 yılında emekli olduğu halde tekrar çalışanların toplam emekliler içindeki oranı yüzde 37 iken bu oran şu anda yüzde 48’leri aşmış durumda” dedi.

T24’ün haberine göre, “Emeklilik zorlaştı, aylık bağlanma oranları düşürüldü, hak kayıpları oldu. Emekli aylığı hesaplanmasındaki refah payı yüzde 100’den yüzde 30’a indirildi. Emeklilik yaşı kademeli olarak 65’e yükseldi. Prim ödeme gün sayısı arttı. Emekli aylığı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 65’ten yüzde 50’ye düşürüldü” denildi.

Yüzde 48’i çalışıyor

Haberde, “Türkiye’de 8.4 milyon emekli var. Devletten malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımız da eklendiğinde bu sayı 12.4 milyona ulaşıyor. 4 milyonu aşkın emekli geçim sıkıntısı nedeniyle tekrar çalışmak istiyor. 2019 yılı başında yapılan yeni düzenlemelere rağmen emeklilerimizin neredeyse yarısı, halen asgari ücretin altında maaş alıyor. Çalışan ve iş arayan emeklilerimizin sayısı da her geçen gün artıyor. 2002 yılında emekli olduğu halde tekrar çalışanların toplam emekliler içindeki oranı yüzde 37 iken bu oran şu anda yüzde 48’leri aşmış durumda. Yani emeklilerin yaklaşık yarısı tekrar çalışmaya ihtiyaç duyuyor” ifadelerine de yer verildi.