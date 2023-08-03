"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Emeklilerin yüzde 80’i açlık sınırının altında

03 Ağustos 2023, Perşembe 23:27
Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan, emeklilerin yüzde 80 açlık ve asgari ücretin altında maaş aldığına dikkat çekti.

Emeklinin feryadına kulak verin
Emekliyi enflasyona ezdirmeme vaadi bu muydu?

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan’ı dernek merkezinde ziyaret etti. Emeklilerin çoğunluğunun 8-9 bin lira arasında maaş aldığını söyleyen Çalışkan, “Şu anda verilen yüzde 25’lik zam 7 bin civarındaki emeklinin çoğunluğu bundan faydalanamadı ve zam alamadı. Taban aylık bugün 5 bin 683 lira oldu. Yüzde 25’te. Kök aylık dedikleri. Kök aylığı 6 bin lira olan geçmişteki, aldığı yüzde 25’ten 130 kuruş zam aldı. Bunu da gösterdiler zam alıyor diye. Emeklinin durumu bu. Emekli maalesef mağdur durumda. İleriye dönük ne olacak bilemiyoruz” diye konuştu. Çalışkan, “Emeklilerimizin yüzde 80’i açlık sınırının altında maaş almaktadır. 2000 öncesinin emeklilerinin tamamı, 2000 ile 2008 arası emeklilerimizin yüzde 80’i açlık ve asgari ücretin altında maaş almaktalar. 2003 yılında asgari ücret 226 lira, taban aylık 330 lira. Bugüne kadar asgari ücret 51 kat artmış, ama taban aylık 17 kat artmış” dedi.

Asıl beka sorunu budur

Başka ülkelerdeki emeklilerin aldıkları aylıklarla dünyayı gezerken, Türkiye’de emekliye sadece bedava otobüs imkanı sağlandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Size sağlanan imkan ne? Bedava otobüs biletiyle şehir içinde tur atmak. Sizin turizminiz de bu. Az prim ödeyene yüksek maaş bağladılar, fazla prim ödeyeni mağdur ettiler, bu orada kaldı. Bu adalet midir? İktidar emeklilerin aylığını yükseltirken eli titriyor” dedi.  Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Umutsuzluk, sakın umutsuzluğa kapılmayın. Size şöyle söyleyecekler, ‘Efendim vereceğiz de kasada para yok’. Beşli çeteye gelince para var. Üstelik Türk lirası da değil. Onlara dolar ve Euro ile ödüyorlar. Size, 200 lirayı bile verirken elleri titriyor. Sizin sayınıza bakıyorum, 14 milyon emekli, dul ve yetim açlık sınırının altında bir aylığa mahkum... Size gelirken beka sorunu diyenler, 14 milyon emekli, dul ve yetimi açlık sınırının altında bir aylığa mahkum ederseniz, asıl beka sorunu budur. Bir insanı, bir kitleyi açlığa mahkum etmektir.” 

Mehmet Kara - ANKARA

Okunma Sayısı: 318
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Enflasyonda yine aynı oyun

    Tirana'yı eleyen Beşiktaş'ın yeni rakibi Neftçi Bakü

    Emeklilerin yüzde 80’i açlık sınırının altında

    AYM HAGB’yi iptal etti

    Şanlıurfa'daki feci kazada 2 kişi öldü

    Yukatel Adana Demirspor'da tur sevinci

    Akaryakıt bayileri kapanıyor

    Akbelen’de ağaçların beşte üçü kesildi

    Çin gençlere interneti sınırlayacak

    Çin - Hıbey'de 1,2 milyon kişi tahliye edildi

    Ortak akla ihtiyaç var

    Kazdağları’nda da ağaç katliamı

    Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanlığına atandı

    Papa’dan AB’ye Ukrayna çağrısı

    Tütün satışı en çok artan ülkeyiz

    Faiz kârı bankalara vergi yükü çalışana

    Bursa'daki kazada 3 tarım işçisi vefat etti, 11 işçi yaralandı

    Katalonya'da kuraklık nedeniyle acil durum ilanı

    Şile açıklarında tespit edilen mühimmata ilişkin MSB'den açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tirana'yı eleyen Beşiktaş'ın yeni rakibi Neftçi Bakü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suçlar artarken masumlarla uğraşmak...
    Osman ZENGİN

    Mustafa Öztürkçü kardeşim!
    Ali FERŞADOĞLU

    İlim adamları böyle yaparsa vatandaş ne yapsın?
    İbrahim Aktaşcı

    Zeytin çekirdeğinden tesbihler yapmak
    Genel

    Enflasyonda yine aynı oyun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Ekonomik çöküşte “siyasi proje”
    Risale-i Nur'dan

    Hz. Ali’nin (ra) takip ettiği muktesidâne meslek
    Genel

    Mustafa Öztürkçü dualarla

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.