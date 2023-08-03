Emeklilerin yüzde 80’i açlık sınırının altında

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan, emeklilerin yüzde 80 açlık ve asgari ücretin altında maaş aldığına dikkat çekti.

Emeklinin feryadına kulak verin

Emekliyi enflasyona ezdirmeme vaadi bu muydu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan’ı dernek merkezinde ziyaret etti. Emeklilerin çoğunluğunun 8-9 bin lira arasında maaş aldığını söyleyen Çalışkan, “Şu anda verilen yüzde 25’lik zam 7 bin civarındaki emeklinin çoğunluğu bundan faydalanamadı ve zam alamadı. Taban aylık bugün 5 bin 683 lira oldu. Yüzde 25’te. Kök aylık dedikleri. Kök aylığı 6 bin lira olan geçmişteki, aldığı yüzde 25’ten 130 kuruş zam aldı. Bunu da gösterdiler zam alıyor diye. Emeklinin durumu bu. Emekli maalesef mağdur durumda. İleriye dönük ne olacak bilemiyoruz” diye konuştu. Çalışkan, “Emeklilerimizin yüzde 80’i açlık sınırının altında maaş almaktadır. 2000 öncesinin emeklilerinin tamamı, 2000 ile 2008 arası emeklilerimizin yüzde 80’i açlık ve asgari ücretin altında maaş almaktalar. 2003 yılında asgari ücret 226 lira, taban aylık 330 lira. Bugüne kadar asgari ücret 51 kat artmış, ama taban aylık 17 kat artmış” dedi.

Asıl beka sorunu budur

Başka ülkelerdeki emeklilerin aldıkları aylıklarla dünyayı gezerken, Türkiye’de emekliye sadece bedava otobüs imkanı sağlandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Size sağlanan imkan ne? Bedava otobüs biletiyle şehir içinde tur atmak. Sizin turizminiz de bu. Az prim ödeyene yüksek maaş bağladılar, fazla prim ödeyeni mağdur ettiler, bu orada kaldı. Bu adalet midir? İktidar emeklilerin aylığını yükseltirken eli titriyor” dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Umutsuzluk, sakın umutsuzluğa kapılmayın. Size şöyle söyleyecekler, ‘Efendim vereceğiz de kasada para yok’. Beşli çeteye gelince para var. Üstelik Türk lirası da değil. Onlara dolar ve Euro ile ödüyorlar. Size, 200 lirayı bile verirken elleri titriyor. Sizin sayınıza bakıyorum, 14 milyon emekli, dul ve yetim açlık sınırının altında bir aylığa mahkum... Size gelirken beka sorunu diyenler, 14 milyon emekli, dul ve yetimi açlık sınırının altında bir aylığa mahkum ederseniz, asıl beka sorunu budur. Bir insanı, bir kitleyi açlığa mahkum etmektir.”

Mehmet Kara - ANKARA