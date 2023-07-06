Emekliliğe yansımayan zam kabul edilemez

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamu görevlilerine 2023 yılının ikinci yarısı için yapılacak artış rakamlarına ilişkin kanun teklifi TBMM’ye sunulduğunu hatırlatarak, “Verilen 8 bin 77 TL’lik seyyanen artışın taban aylığa yapılmak yerine, ilave ek ödeme adı altında olması ve emekli maaşlarına yansıtılmaması, çalışırken alınan maaşla emekli maaşları arasındaki uçurumu daha da büyütecek, emeklilerimizi yaşadıkları dar boğaza mahkûm edecek bir uygulama olmuştur” dedi.

Kahveci, yaşanan ekonomik gelişmeler ve memurların alım gücündeki erime dikkate alındığında; ilave ek ödemenin emekliliğe yansımayacağı hesaba katıldığında yapılan bu artışı olumlu bulmadıklarını ve kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Ankara - Mehmet Kara

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