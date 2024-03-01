Emeklinin çektiği sıkıntı iktidarın umurunda değil

43 maddelik 8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda yine eleştirilerin odağı oldu. Genel Kurul’da, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Türkiye’de 17 milyon emeklinin ağır şartlar altında geçimlerini sağlamaya çalıştığını söyledi. Emeklilerin feryat ettiğini söyleyen Kaya, “Yeri sıcak, koltukları rahat olan makam sahipleri emeklilerin sesini ve feryatlarını duymazlıktan gelmeye devam ediyor.” diye konuştu. Emeklilere seslenen Kaya, “Size ‘zam mam yok’ diyenlere karşı ‘zam yoksa oy da yok’ derseniz emin olun tıpış tıpış size bu zamları verirler. Yoksa ‘emeklilerimiz sıkıntı çekiyormuş, emeklilerimiz sıkıntı altında’ diyerek hiç kimse sizin şartlarınızı düzeltmez. Çünkü kendi koltukları sallanmadığı müddetçe sizin sancılarınıza bihaber kalmaya devam eder.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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