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Emeklinin dayanacak gücü kalmadı

25 Aralık 2022, Pazar 01:25
GERÇEK ENFLASYON YERİNE TÜİK’İN ENFLASYONUYLA ZAM YAPILIRSA EMEKLİLERİN YÜZDE 95’İ AÇ KALIR.

ASGARî ÜCRETİN ALTINDA - AYRIMCILIK YAPILMASIN

TÜED Başkanı Ergün, gerçek enflasyon yerine TÜİK’in enflasyonuyla zam yapıldığında emeklilerin yüzde 95’inin aç kalacağını söyleyerek emeklinin dayanacak gücü kalmadığına dikkat çekti.

Vatandaşın büyük kısmını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen asgari ücret, 2023 yılı için 8 bin 506 TL olarak belirlendi. Açıklamanın ardından gözler, emekli maaşlarına yapılacak düzenlemedeyken, Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, asgari ücrete yapılan zamla birlikte emeklilerin yüzde 90’dan fazlasının asgari ücretin altında kaldığını söyledi. Emeklilerin artık yüzdelik zamlarla ayakta kalacak halinin kalmadığını ifade eden Ergün, “Çarşıda pazarda yüzde 150-200 olan gerçek enflasyon yerine TÜİK’in hayali enflasyonuyla zam yapılırsa emeklilerin yüzde 95’i aç kalır” dedi. Ergün, asgari ücrete 3 bin lira artış yapıldığına dikkat çekerek, “Bir ülkenin öz evladı, üvey evladı olur mu? Hepimiz huzur içinde, adalet içinde yaşayacaksak ayrım yapılmaması lazım. Emekliler de bu ülkenin öz evladı” dedi.

TÜİK’in enflasyonu hayal ürünü

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; Ergün, çarşı pazarda yaşanan gerçek hayat pahalılığını görmezden gelip TÜİK’in hayali enflasyonuyla emeklilere zam yapılamayacağını ifade ederek şöyle konuştu: “TÜİK’in son 5 aylık enflasyonu yüzde 14. Aralık da dahil olunca 6 aylık enflasyon yüzde 16-17 civarında bir şey olacak. Gerçek hayat pahalılığını yok sayıp eğer yüzde 17 zam verilirse emekli büyük bir hüsrana uğrar. Yoksulluk değil artık açlık olur. Emeklilerin en az yüzde 95’i aç kalır. TÜİK’in rakamları inandırıcı değil, tamamen hayal ürünü. Bizler yüzde 150-200 enflasyonu yaşadık. Hepimiz çarşıya, pazara, bakkala, markete gidiyoruz, görmüyor muyuz? 50 liraya aldığımız peynir şimdi 150 lira. Geçen yıl 500 liraya ısınıyorduk. Şimdi 2 bin liraya zor ısınıyoruz.”

Seyyanen zam istiyoruz

Kazım Ergün, emekliye yüzdelik değil seyyanen zam istediklerini belirtirken, “Ben dilenci gibi bize şu kadar verin, bu kadar verin diyemem. Emekliye de 3 bin lira verin desem birçok emekli bana beddua eder. 3 bin 500 lira alan emekliye 3 bin lira versen 6 bin 500 lira eder. En düşük kira olmuş 5 bin lira. Bu insanlar ne yiyecek, nasıl ısınacak? Biz emekliyiz, şov yapamayız, ancak halimizi anlatabiliriz” dedi. Aralık ayında enflasyonun yüzde 3 civarında çıkması halinde 6 aylık enflasyon yüzde 17.5 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı artı yüzde 8 toplu sözleşme zammı dahil yüzde 18.5 zam yapılacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 17.5 zam alacak. Bu zamlarla en düşük 8 bin 462 olan memur maaşı 10 bin 27 lira, 5 bin 832 lira olan en düşük emekli memur aylığı 6 bin 911 lira, 3 bin 500 lira olan en düşük işçi emeklisi aylığı da 4 bin 112 lira olacak.

Haber Merkezi

 

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