Emekliye gelince ‘ödenek yok’

Fiilen çalışmayan emeklilere 1 defaya mahsus 5.000 TL ödenmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemenin bütçeye yükünün 61 milyar TL olacağını duyurdu. Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp ödemenin iktidar tarafından büyük bir fedakarlık olarak sunulduğunu ifade ederek, “Oysa son derece dar bir kesim Kur Korumalı Mevduat hesabı adıyla bugüne dek yüzlerce milyar TL kaynak transferi yapıldı” dedi.

Bütçede; kışlık/yazlık saraylara, uçaklara, helikopterlere, makam arabalarına vs. ödenek olduğunu, ama konu emekli maaşlarına yapılacak zamma gelince, “ödenek yok” denildiğini ifade eden Şahin Alp, “Sadece çalışmayan emeklilere müjde olarak sunulan tek seferlik 5.000 TL ödeme; ulufe mi dağıtıyorsunuz, yoksa sadaka mı, yoksa dalga mı geçiyorsunuz?” diye sordu. Memura seyyanen aylık 8.077 TL, emekliye tek sefer 5.000 TL. emekli bunun hesabını sandıkta soracağını da ifade eden DP’li Şahinalp, “Mayıs 2023 ayı itbariyle, resmi kayıtlara göre Türkiye’de 1.712.000 kişi emekli olmasına karşın fiilen çalışıyor. Bu durumda Cumhurbaşkanı’nın açıklamasına göre, 1.712.000 emekli çalıştıkları için Kasım’da verilecek 5.000 TL’ni alamayacak” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Mehmet Kara

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