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30 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Emekliye kötü haber

30 Aralık 2023, Cumartesi 16:59
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacağı açıklandı.

Kök maaşları düşük olduğu için yaklaşık 5 milyon emeklinin temmuz zammından sonra da eline geçen para 1 kuruş dahi artmadı. Son verilere göre 7 bin 500 ve civarında maaş alan emekli sayısı 8 milyonun üzerinde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi 8 bin lira seyyanen zam vaadinde de yerine getirilmezken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, ocak ayında emekli maaşlarına sadece enflasyon farkı kadar zam yapılacağını duyurdu. Yılmaz, Sabah’a yaptığı açıklamada, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda şunları söyledi: “Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı 15 puanlık artışla yüzde 50’ye yakın çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak. Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak. Alt gelir grupları için mali imkânlarımızı zorlayacağız.” 

 

Haber Merkezi

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