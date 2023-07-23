Emekliye zam sözü unutuldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri dönüşü uçakta, ekonomiye ilişkin ‘soruları’ cevapladı.

Nisan ayında en düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkartılırken, bu artıştan yararlanamayan 7 bin 500 ve üzerinde maaş alanlara yönelik temmuz zammında düzenleme yapılacağı sözü veren Erdoğan, bu konuda adım atılmamasını görmezden geldi. Ayrıca, memurlara yapılan 8 bin lira seyyanen zammın memur emeklilerine de yansıtılacağı sözü unutuldu. Nisan ayında işçi emeklilerine yapılan seyyanen artış kök maaşa yansıtılmadığı için de milyonlarca emeklinin eline geçen para temmuz zammında bir lira dahi artmadı. Artı Gerçek’in haberine göre, tüm bunlara rağmen, emekli zammına ilişkin soruyu cevaplayan Erdoğan, “Emekliye yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık” dedi. Akaryakıtta benzinin litresinin 34 liraya çıkmasına ilişkin de, gelir kıyaslamasına değinmeden “Türkiye, akaryakıtta Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri” dedi.