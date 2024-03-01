En büyük sorun hâlâ ekonomi

İpsos Kamuoyu Araştırmaları’nın 25 Şubat’ta yayınladığı “Ekonomi Dosyası” adlı raporda, Türkiye’nin en büyük sorunu olarak ekonomi görülüyor.

VOA Türkçe’nin haberine göre araştırmaya katılanların yüzde 84’ü en büyük sorun olarak ekonomiyi görürken, katılımcıların yüzde 63’ü, enflasyonun açıklananın üzerinde olduğu kanaatini taşıyor. Araştırmaya göre, enflasyondan en çok endişe duyulan ülkeler sıralamasında Türkiye, Arjantin’in (yüzde 68) ardından yüzde 56 ile ikinci sırada geliyor.

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Üretici ile market arasında 7.3 kat fark

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şubat ayı üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini yaptığı görüntülü basın açıklamasıyla değerlendirdi. Şubat ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 634,4 ile limonda görüldüğünü, limondaki fiyat farkını yüzde 572,2 ile portakal, yüzde 340,1 ile kuru incir, yüzde 259,3 ile kabak takip ettiğini bildiren Bayraktar, “Limon 7,3 kat, portakal 6,7 kat, kuru incir 4,4 kat, kabak 3,6 kat fazlaya satıldı. Üreticide 2 lira 50 kuruş olan limon 18 lira 36 kuruşa, 3 lira 50 kuruş olan portakal 23 lira 53 kuruşa, 115 lira olan kuru incir 506 lira 20 kuruşa, 13 lira 33 kuruş olan kabak 47 lira 90 kuruşa markette satıldı” bilgisini paylaştı. Şubat ayında markette 40 ürünün 29’unda fiyat artışı, 11’inde fiyat azalışı görüldüğünü de söyleyen Bayraktar, Şubat ayında üreticide 32 ürününün 17’sinde fiyat artışı olurken, 8’inde fiyat düşüşü görüldüğünü ifade etti.

Ankara - Mehmet Kara